شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يرفع شعار كامل العدد بحفله فى بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم حمادة هلال، واحدة من أقوى الحفلات، ببورسعيد، بحضور عدد كبير من جمهوره.

وقدم حمادة هلال، باقة متنوعة ومميزة من أغنياته الشهيرة وغيرها من الأعمال الناجحة، ومنها "بحبك آخر حاجة" و"جمالها" و"مش هقول" و"أشرب شاى" وغيرها مما أشعل حماس جمهوره على مدار ساعتين.

حمادة هلال أعرب عن سعادته بالحضور الجماهيرى المكثف من قبل الجمهور، وذلك بعدما وجد عددًا مماثلاً للجمهور الحاضر في الخارج، حاولوا حضور الحفل إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب السعة المحددة للحضور، ليؤكد حمادة خلال الحفل أنه سيأتي في أسرع مناسبة لاحياء حفل جديد هناك.

ومن اللقطات الرومانسية التى شهدها الحفل هو احتفال الفنان حمادة هلال، بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي، حيث طلب منهما الصعود على المسرح خلال الحفل والاحتفال مع الجمهور بهذه المناسبة السعيدة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرًا من قبل جمهور الحفل، وذلك على أنغام أغنيته الشهيرة "لما بتلمسني".

وشارك حماده هلال فى بطولة الجزء الأول من مسلسل "المداح" في موسم رمضان الماضي، بطولة كل من أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.