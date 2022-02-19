"كان نفسه يحقق حاجة نفسه فيه".. وفاة المطرب جمال فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة أمينة، اليوم السبت، وفاة المطرب الشاب جمال فؤاد.

ونشرت أمينة، صورة الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمال فؤاد توفاه الله، وهو دلوقتى حالًا بيدفن في البحيرة".

وتابعت: "أمانة تدعو له، فهو من أطيب وأحن وأجدع من قابلت.. طيب".

وأضافت: "كان نفسه يحقق حاجة نفسه فيها بس قضاء الله وقدره وأمره نفذ إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا جمال، الله يرحمك، فضلًا وليس أمرا.. أدعوله فهو الآن يسأل".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة، أغنية "صحاب فاشوش" من ألبومها الجديد"تجار السعادة"، وطرحت قبلها أغنية "باي باي" من كلمات وليد رياض، وألحان وليد سمارة وتوزيع رضوان التونسي، كما طرحت أيضا أغنية "مكاني مش هنا".