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صورة| كارمن سليمان ترتدي الزي المغربي.. والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة كارمن سليمان، عن أحدث إطلالة لها مرتدية فيها الزي المغربي.

ونشرت كارمن، الصورة، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "كيف جيتكم بالمنديل والشاشية".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة كجمال اللباس التقليدي المغربي"، "أجمل كارمن في الدنيا

الصوت الجميل"، "انتي فخر العرب"، "ويش هالزين كله؟.. تبارك الله" وغيرها.

يذكر أن كارمن سليمان طرحت مؤخرا أحدث أغانيها الخليجية وتحمل اسم "خيرة"عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "خيرة" من كلمات عبداللطيف آل شيخ وألحان عبدالقادر الأحمد وتوزيع ميكس وماستر محمد عصمت، وتسجيل صوت ماهر صلاح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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