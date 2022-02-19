دنيا وإيمي سمير غانم يشاهدن "حامل اللقب".. ورسالة خاصة لهشام ماجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت النجمة دنيا سمير غانم، على توجيه رسالة لأبطال فيلم "حامل اللقب" بعد مشاهدة العمل بإحدى السينمات، بصحبة زوجها الإعلامي رامي رضوان، وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، في وجود بطل الفيلم الفنان هشام ماجد.

ونشرت دنيا، صورة تجمعهم عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت: "مبروك يا أغلى وألذ شوما على الفيلم اللذيذ جدا والممتع.. مبروك هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلام، ومحمد ثروت ودنيا ماهر والمخرج هشام فتحي".

فيلم "حامل اللقب" بطولة: هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، محمد كيلاني، محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عز العرب وويزو، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد في إطار من الفانتازيا.