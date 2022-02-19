مي القاضي تنشر صورا جديدة من حفل خطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة مي القاضي، صورا جديدة من حفل خطوبتها الذي أقيم في جو عائلي، مساء الخميس.

ونشرت القاضي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعُرض لـ مي مؤخرًا فيلم "لعبة شيطان" بدور العرض السينمائي، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج إبرام نشأت، بطولة باسم سمرة.

كما شاركت في بطولة مسلسل "أيام" بطولة رياض الخولي، حورية فرغلي، شيري عادل، لقاء سويدان، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

كذلك كانت ضمن أبطال مسلسل "الدايرة" أمام أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، تامر شلتوت، محمد علي رزق، محمد علاء، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.