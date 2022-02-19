صور| حمادة هلال يعلق على حفله الأخير: "العدد كان كبير جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان حمادة هلال، أمس الجمعة، حفلا غنائيا، في بورتو سعيد، وسط حضور عدد كبير من جمهوره بالحفل.

ونشر هلال، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حفل بورتو سعيد.. الحمدلله على نجاح الحفلة.. بشكر الجمهور الكبير اللي كان موجود، والناس الجميلة اللي كانت برة الحفلة، وكان صعب الدخول عشان ما شاء الله العدد كان كبير جدا.. بإذن الله أوعدكم يكون في حفلة قريبا".

ويخوض حمادة هلال، دراما رمضان المقبل 2022 بالجزء الثاني من مسلسل "المداح" ويشاركه البطولة: هبة مجدي، وكمال أبو رية، ولاء الشريف، وأحمد فؤاد سليم وغيرهم.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي.