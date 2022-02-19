فلاح صيني يمتلك مهارات خارقة …. فيديو

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 10:23 مساءً - في مقطع فيديو ظريف نشرته شبكة التلفزيون الصين الدولية، ان فلاح صيني يمتلك قدرات مذهلة في الرماية جعلته يكتسب شهرة واسعة بعدما تم تداول بعضها على الإنترنت.

وتعد الرماية من المهارات التي يحتاج إتقانها لتدريبات طويلة ومستويات عالية من التركيز حتى يتمكن الرامي من إصابة الهدف بدقة عالية.