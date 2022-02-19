شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد ورامى رضوان مع دنيا وإيمى بسبب فيلم "حامل اللقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإعلامي رامي رضوان وزوجته النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى على مشاهدة فيلم حامل اللقب الذى يقوم ببطولته النجم هشام ماجد، مثلما ظهر خلال صورة جمعت عائلتي هشام ماجد ورامي رضوان معًا، بعد مشاهدة الفيلم من خلال صورة علق عليها رضوان برسالة إلى بطل الفيلم يهنئه فيه على العمل.

وقال فيها: "مبروك حامل اللقب، فيلم خطير"، في إشارة إلى استمتاعه بايقاع الفيلم ومضمونه.



رامى رضوان وهشام ماجد ودنيا وايمي

من ناحية أخرى حل الفنان هشام ماجد نهاية الاسبوع الماضى ضيفاً على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وذلك بصحبة أبطال الفيلم مع الفنان أحمد فتحي والمخرج هشام فتحي، وذلك مساء الخميس الماضى، على فضائية CBC.



رامى رضوان على انستجرام

وشهد اللقاء تحدث هشام ماجد عن فكرة الفيلم، التي كانت مكتملة قبل ٣ سنوات، ولكن بسبب فيروس كورونا تم تأجيلها، فضلا عن حبه لكرة القدم وتجربة التخسيس بسبب الفيلم.

كما كشف أحمد فتحي موقفه من ردود فعل الجمهور على الفيلم، وتحدث عن علاقته بهشام ماجد، وأبرز المواقف الكوميدية داخل الفيلم، كما ضمت الحلقة تحديات وألعاب كوميدية بين ضيوف الحلقة.