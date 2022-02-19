شكرا لقرائتكم خبر عن محامو كانى ويست يقدمون طلبا للمحكمة لمنع كيم كاردشيان من الحصول على لقب "عزباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محامو مطرب الراب الأمريكى، كاني ويست، بوثائق قضائية تطلب من ‏قاضي المحكمة رفض طلب طليقته عارضة الأزياء، كيم كاردشيان، من الحصول رسميا على لقب ‏‏"عزباء".‏

وقال فريق كانى ويست القانوني في وثائق المحكمة التي تقدموا بها، إن طلب كيم لا يوفر الحماية اللازمة لإنهاء الحالة الزوجية مبكرا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقال محامو ويست: "إنهاء الحالة الاجتماعية قبل حل قضايا الحضانة والممتلكات والدعم يخلق خطر حدوث عواقب وخيمة، خاصة إذا توفي أحد الطرفين أثناء نظر القضية".

وتابعوا: "لإنهاء المبكر للوضع الاجتماعي يؤدي إلى خلق عوائق أمام الحصول على الأدلة في حال أن تزوج أحد الطرفين مرة أخرى قبل الفصل في القضية".

وكشف محامو ويست، أنهم فشلوا فى التوصل إلى اتفاق مع فريق كيم القانونى، وكانت كيم قد تقدمت في البداية بطلب للطلاق من كاني ويست في 19 فبراير الماضي، ثم تبعته بطلب للتشعب - أو إنهاء حالتها الزوجية - في شهر ديسمبر الماضي.