محمد عساف ينشر صورة له مع والديه… هل يشبههما؟

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 08:50 مساءً - شارك المطرب الفلسطيني محمد عساف صورة والديه مع جمهوره المتابع له على مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر محمد عسّاف صورة “سيلفي” التقطها مع والديه وهم يجلسون بأحد الأماكن العامة في دبي وعلّق عليها: “مع الغوالي”.

وتفاعل المتابعين مع الصورة بشكل لافت، وعلّق البعض مؤكدًا أن المطرب الفلسطيني يُشبه والديه كثيرًا.https://www.instagram.com/p/BzV2QLQJmGW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

محمد عسّاف هو مغني فلسطيني بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغاني مصورة له، بدأت شهرته تزداد بعد أن فاز في برنامج أراب آيدول في موسمه الثاني، على قناة ام بي سي 1، وكان له حضور متميز في عدة مهرجانات، حيث شارك بأغنية في افتتاح كأس العالم 2014 وأنتج عنه فيلم الآيدول في عام 2016.

محمد عساف يرزق بمولود ويطلق عليه اسم «ريان»

هذا وقد رزق المطرب الفلسطيني محمد عسّاف، بمولود حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر“، قائلا: “الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا”.

وأضاف المطرب محمد عسّاف: “الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين”.

وأحيا المطرب الفلسطيني محمد عسّاف، عدة حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية برأس السنة، وشاركه في إحدى الحفلات المطرب الأردنى عمر العبد اللات، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب.

وطرح مؤخرًا الفنان محمد عسّاف كليب أغنيته “فلسطين أنتِ الروح” من كلمات سامى عفانة، وألحان محمد المدلل توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب فى لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدى، وهى ثمرة التعاون بين الفنان محمد عسّاف ووزارة الثقافة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، قق المطرب محمد عسّاف، حوالي 2 مليون مشاهدة بفيديو كليب أغنيته الجديدة “أنا العاشق” التي طرحها على موقع «يويتوب» منذ حوالي أسبوع، وهي من كلمات هالة علي وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

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