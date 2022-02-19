شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى براون فى لوك جديد بالشعر الأصفر تزامنًا مع اقتراب مسلسلها Stranger Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمي ميلى بوبى براون، صاحب الشخصية الشهير "Eleven" في مسلسل الخيال والإثارة Stranger Things، متابعها وجمهورها بصور جديدة لأحدث لوك لها بالشعر الأصفر، تزامنًا مع عرض التريلر الرسمي للمسلسل للموسم الرابع من المسلسل المقرر عرضه نهاية مايو المقبل عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وظهر براون صاحبة الـ 18 عامًا في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي بالشعر الأصفر وبملامح أكثر جرأة كعادتها، لتزيد الغموض على الصور بدون الإفصاح عن تفاصيل العمل الذي ستظهر به باللوك الجديد.



ميلي فى أحدث ظهور

وسبق وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما والخيال Stranger Things، التريلر الأخير للموسم الرابع والأخير من المسلسل المقرر طرحه على جزأين الأول يوم 27 مايو، والجزء الثانى يوم 1 يوليو المقبل عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وطرحت الصفحة الرسمية للمسلسل عدد من البوسترات الرسمية منذ ايام، والتي جاء بعضها في الكثير من الأماكن المختلفة المقرر ان تدور احداث الحلقات المقبلة بها ومنها روسيا التي ستشهد الكثير من الاحدث بها.



ميلي بوبي براون

وكشفت عدة تقارير أجنبية سابقة، عن انضمام النجمة العالمية نينا دوبريف، لطاقم عمل مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع، بعد تألقها في دور البطولة في فيلم Love Hard الذي يعد أحد أفضل أفلام الكريسماس عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث ستلعب دور رئيسي في الأجزاء القادمة من السلسلة الشهيرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 32 عاماً، انضمت إلى طاقم العمل للموسم الرابع لمسلسل Stranger Things، لتؤكد النجمة صحة الأقاويل، بنشر صورة عبر حسابها بموقع انستجرام، وهي تقف أمام مجموعة الطلاب في مدرسة هاوينكينز في جورجيا، لتلعن عن انضمامها إلى الموسم الرابع من السلسلة.

شاركت الصفحة الرسمية لمسلسل الخيال العلمي والإثارة Stranger Things، متابعيها وجمهورها عبر منصات السوشيال ميديا، بلقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الجديد المقرر طرحه قريبًا عبر المنصة الامريكية نتفليكس.