شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ونجمة الأوسكار ميرا سورفينو يجتمعان فى فيلم عالمى بعنوان "همس الصحراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على النجم عمرو سعد للمشاركة في بطولة الفيلم العالمى "همس الصحراء" مع النجمة الأمريكية ميرا سورفينو الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين، ونيللى كريم وسيد رجب والممثل الأمريكي جون سافاج، والفنانة الإيطالية التونسية مايا طلام، وانتهى عمرو من تصويره بمنطقة صحراء سيوة فى مصر، ومن إخراج الايطالية إيلاريا بوريلي.

ويعد الفيلم المشاركة الأولى للنجم عمرو سعد في فيلم عالمى الذى يراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني، ويقدمه بشكل جديد ويحرص من خلاله على إبراز طاقاته التمثلية، ويحمل عدد من المفاجآت أثناء طرحه وننشر أول صور من الفيلم تجمع عمرو سعد بفريق العمل.



عمرو سعد فى كواليس فيلم همس الصحراء



أبطال فيلم همس الصحراء



عمرو سعد فى فيلم همس الصحراء

ويكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الحادية عشر، والتى تقام فى الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، النجم عمرو سعد عن أعماله الفنية، حيث يأتى عمرو من لبنان من أجل تكريمه والعودة مباشرة لتصوير مسلسل "توبة"، الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى، ويشارك فى بطولته كل من ماجد المصرى، أحمد بدير، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، كريم عفيفى.

ويقيم المهرجان برنامجا خاصا لتنمية الجمهور المحلى ودعم المواهب بصعيد مصر، حيث يقدم 8 ورش فنية، وهي: "الإخراج السينمائي" يقدمها أحمد رشوان، و"سينما الأطفال" تقديم شويكار خليفة، و"إعداد الممثل" يقدمها الأسعد الجاموسى، و"الأفيش السينمائى قديم فى جديد" تقدمها زينب صبحى، و"تصنيع مراكب تراثية" تقديم سعيد الباجورى، و"ورشة حكى مسرحى للسيدات" تقديم إيمان شاهين، و"مسابقة رسم جداريات" تقديم د.أحمد حمدى، وورشة "رسم أطفال" تقديم وائل نور، كما ينظم المهرجان، 3 معارض فنية، هي: معرض فوتوغرافيا (توت عنخ آمون)، ومعرض الفنانين التشكيليين من الجنوب، ومعرض أفيشات المكرمين فى المهرجان.