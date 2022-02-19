شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتعاون مع عزيز الشافعى فى كليب "مع نفسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب رامى صبرى لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مع نفسى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي سيطرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى وإنتاج مصطفى اسماعيل

كشف المطرب رامي صبري عن اسم أغنيته الجديدة، حيث روج للأغنية من خلال الانستجرام الخاص به من خلال صورة من كليب الأغنية، وعلق عليها بـ "من كليب أغنيتي الجديدة "مع نفسي" … قريبًا".

أهدى المطرب رامي صبري أغنية جديدة للمنتخب المصري الذي أدى أداء بطولي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والأغنية التي طرحت بعنوان "مكانك فوق"، كما نشر رامي صورة للمنتخب المصري من خلال إنستجرام الخاص به بعد انتهاء مباراة النهائي وعلق عليها بـ "رجالة شرفتونا قدام العالم.. مصر فوق الجميع.. منتخب مصر"

وطرح رامى صبرى مؤخراً أحدث أغنياته "هموت من غيرها"، على "يوتيوب"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع ومكس وماستر أسامة الهندى، والتي جاءت بعد طرحه أغنية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، حيث قرر رامى طرح الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه.