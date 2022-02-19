شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى ثالث حفلاته فى أمريكا هذا العام.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبنانى راغب علامة اليوم السبت حفلاً غنائيًا فى لوس أنجلوس بأمريكا، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة بحضور عدد من الجاليات العربية.

ويعد هذا الحفل الثالث للنجم راغب علامة فى أمريكا هذا العام، حيث أحيا حفلًا في ليلة رأس السنة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره بحضور الجاليات العربية، وقدم يوم 13 فبراير حفلًا غنائيًا كبيرًا بمدينة أورلاند بولاية فلوريدا، وشاركه في الحفل كل من النجمة اللبنانية إليسا وعمر كمال مطرب المهرجانات.

وطرح مؤخرًا النجم اللبنانى راغب علامة فيديو كليب أحدث أغانيه "ممكن أزعلك"، التى تعد الأغنية الأولى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات الشاعر محمد البدرى، ألحان بينن، توزيع مدحت خميس، ميكس وماسترز أمير محروس، إخراج شريف صبرى.

وسبق وطرح راغب علامة مؤخرًا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "فورا غرام"، على يوتيوب، التي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من إخراج فارس سخن.

وأحيا النجم راغب علامة، حفلاً غنائيًا فى شهر اكتوبر الماضى في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وحضر الحفل عدد من النجوم منهم روجينا، وماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير، والذي شاركه بالغناء بها النجم الجزائري الشاب خالد.