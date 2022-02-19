شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزنى تستعد لإنفاق 33 مليار دولار فى عام 2022 على المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة والت ديزنى، أنها تستعد لإنفاق ما يقرب من 33 مليار دولار على المحتوى في العام الجارى 2022، بما في ذلك برامج البث المباشر والبرامج الرقمية والمحتوى الرياضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 8 مليارات عن العام الماضي.

وكانت بيانات الشركة قد ذكرت أنها أنفقت نحو 25 مليار دولار في عام 2021، وكشفت الشركة أن تلك الزيادة تدعم التوسع في الإنتاج، ومبادرات البث المباشر للشركة على منصات ديزني بلاس، وهولو وإسبن، وفقا لموقع الرؤية.

ومن ناحية أخرى، يخطط قسم استوديوهات ديزني لإصدار نحو 50 فيلماً في دور السينما وعلى منصاتها الموجهة للمستهلكين، بينما يخطط قسم الترفيه العام لإنتاج 60 فيلماً، إضافة إلى 30 مسلسلاً كوميدياً، و25 مسلسلاً درامياً، و15 مسلسلاً وثائقياً، و10 مسلسلات رسوم متحركة و5 أفلام مخصصة للتلفزيون.

تستعد ديزنى، لإطلاق أول سفينة لها، باسم"Disney Wish "، خلال الصيف المقبل، وتضم 1200 غرفة وأجنحة، ومن المقرر أن تتيح السفينة أجواء خيالية للمسافرين مع شخصيات ديزني الكلاسيكية وأميراته الخالدات مثل سندريلا والأميرة النائمة وسنووايت وموانا، ومن المقرر أن تشمل مناطق الجذب على متن السفينة نادي" Disney Oceaneer "أو محبي أعماق المحيطات، وأكاديمية مارفل سوبر هيرو وصالة فيريتيل، وكلها مصممة لإبقاء الضيوف الصغار مستمتعين بشخصياتهم المفضلة، وفقاً لصحيفة" الرؤية".

كما تضم السفينة، صالة ستار وورز أو حرب النجوم مع نافذة رائعة تطل على الفضاء، وصالة افنجرز للأبطال الخارقين، كما تشمل أماكن تناول الطعام الأخرى صالة مستوحاة من فيلم الجميلة والوحش، وتجربة تناول الطعام على طراز" Frozen".

وتشتمل السفينة الحلم على مدينة ترفيهية مائية بارتفاع 760 قدماً باسم أكوا ماوس، تتيح للأطفال ممارسة الألعاب المائية مع ستة حمامات سباحة، ومنطقة للغوص والقفز تحت عنوان أو فيلم" Toy Story "أو قصة لعبة.

ويتاح للضيوف الإقامة في جناح البرج الحصري الجديد والذي يقع في مقدمة السفينة مع إطلالات مذهلة على البحر عبر مستويين أو طابقين، وتوجد أيضاً مكتبة يمكن تحويلها إلى غرفة نوم أخرى، بالإضافة إلى أربعة حمامات ومخزن، وللباحثين عن الأسعار المعقولة، هناك 1200 غرفة على متن السفينة، والعديد منها تدور حول الأميرات مثل سندريلا، موانا، بوكاهونتوس، الأميرة النائمة.

ومن المقرر أن تبحر سفينة ديزني فى 14 يوليو من ميناء كانافيرال في رحلة تستغرق ثلاث وأربع ليالى من بينها جزيرة كاستاواي كاي الخاصة.