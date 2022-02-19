قبل انسحاب مصطفى درويش.. ماذا قال أبطال "الملحد" عن إبراهيم عيسى والفيلم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

جدل وانتقادات وحملات تأييد لحرية الفكر والتعبير والإبداع، كلها أمور رافقت الكاتب إبراهيم عيسى مع دخوله عالم السينما، ومع تجربته الأول قبل 5 أعوام من خلال فيلم "مولانا" إخراج مجدي أحمد علي، وهي نفس الحالة التي تُثار مع كل عمل جديد، إذ قدم "الضيف" و"صاحب المقام"، وينتظر الانتهاء من "الملحد" بالتعاون مع المخرج ماندو العدل والمنتج أحمد السبكي لطرحه في دور العرض السينمائي.

الفيلم الذي لم يتم الانتهاء من تصويره، ويشارك فيه كبار النجوم، شهد أمس الجمعة 18 فبراير انسحاب أحد عناصره، هو الفنان مصطفى درويش اعتراضا على تصريحات إبراهيم عيسى، بشأن قصة المعراج برسول الله (محمد) إلى السماء، ووصفه لها بالوهمية.

مصطفى درويش

وكتب درويش، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى.. والاعتذار عن فيلم (الملحد) اللي صورت فيه أربعة أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى".

أضاف كاشفا السبب: "واضح أن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل، مش هكمل في القرف ده".

السبكي

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، شدد المنتج أحمد السبكي على أن انسحاب الفنان مصطفى درويش من فيلم "الملحد"، لا علاقة له بالعمل نفسه من قريب أو من بعيد.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم حاصل على موافقة رقابية وليس به أي شيء، وانسحاب مصطفى جاء بسبب اختلاف في وجهات النظر نتيجة لما قاله إبراهيم عيسى في برنامجه".

وأوضح السبكي أن مشاهد مصطفى التي صورها ظهر فيها صامتا وأن انسحابه لن يؤثر على العمل، نافيا تفكيره في اللجوء للسُبل القانونية ضد مصطفى، قائلا "مصطفى حبيبنا ولن أفكر في أمر كهذا، هو حر".

"الخليج 365" كان له عدة لقاءات مع عدد من أبطال الفيلم قبل الأزمة المُثارة بسبب تصريحات عيسى وانسحاب درويش، وسألهم عن رؤيتهم للتجربة، وللتعاون مع إبراهيم عيسى، وكانت إجاباتهم على النحو التالي..

حسين فهمي

قال الفنان حسين فهمي، إن الفيلم السينمائي بالنسبة له هو ذلك الذي يُحدث هزة في المجتمع ولا يمر مرور الكرام، لافتا أنه يسعى دائمًا لتقديم أعمالا لها رد فعل لدى المتفرج وتجعله يندهش.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لابد أن نخرج من الفيلم لنفكر، ولا يجب بعد مشاهدته أن نذهب لننام، الفيلم بالنسبة لي هو ذلك الذي يجعل الإنسان يفكر ويتناقش ويبحث في المعنى الذي خرج به بعد المشاهدة، وإذا كان هناك رأيا مخالفا نصنع فيلما آخر".

ووصف فيلم الملحد بالعمل المهم جدًا، موضحا "بيتكلم عن موضوع في غاية الخطورة هو الإلحاد، الذي بدأ يتزايد في جميع المجتمعات ليس فقط في مصر أو العالم العربي والإسلامي ولكن دوليا أيضًا".

وعن مشاركته في فيلم سبق واقترب من نفس القضية الإلحاد وهو "الإخوة الأعداء" بالاشتراك مع الفنان نور الشريف، أشار حسين إلى فيلم آخر تطرق لذات الموضوع وحمل اسم "الشياطين"، موضحا "كان فيه تناول أقوى في وجهة النظر، وعن المجموعة المستقلة عن كل حاجة ولا تؤمن بأي شيء".

أحمد حاتم

وصف الفنان أحمد حاتم، تجربته في فيلم "الملحد" بالمهمة، واعتبرها مسؤولية كبيرة، لافتًا إلى أن الكاتب إبراهيم عيسى اسما كبيرا، وكتب عمل ذكي جدا جدا، على حد تعبيره.

وتابع في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "تناقشنا كلنا في التجربة ووصلنا لحاجة ان شاء الله تبقى مهمة ومشرفة وذات قيمة"، مؤكدًا أن من الوارد أن يثير الفيلم الجدل وأنه فكر في ذلك وقت عرضه عليه، موضحًا "خفت لكن لقيت نفسي عايز أعمله، محتاجين نتكلم في حاجة زي كده ونواجه، أتمنى يا رب إن الموضوع يتلقاه المشاهد بنفس احساسي".

تارا عماد

وفي تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، قالت الفنانة تارا عماد عن فيلم "الملحد": "أفلام الكاتب الكبير إبراهيم عيسى تحمل فكرا مختلفا وجريئة، وتحمست جدا للمشاركة في العمل، وأنا أقرأ السيناريو لأول مرة كنت متأكدة أن الفيلم سينال إعجابي، ولا أظن أنني شعرت بالخوف، بالعكس أنتظر عرض الفيلم لمعرفة رد فعل الناس، ولو لم أكن بالفيلم كنت سأحب مشاهدته".

السبكي أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفيلم سيتم استئناف تصويره عقب انتهاء شهر رمضان، ولم يتم تحديد موعد لطرحه في دور العرض السينمائي.

"الملحد" تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل، بطولة حسين فهمي، أحمد حاتم، شيرين رضا، صابرين، تارا عماد، إنتاج أحمد السبكي.