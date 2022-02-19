بشرى تخضع لجلسة تصوير جديدة.. والجمهور: جميلة وبحبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة بشرى لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورا منها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية "جاكيت" من اللون الفضي و"تنورة" سوداء، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

وانهالت التعليقات، وكتبت حنان مطاوع: "فظيع اللوك حبيبتي يجنن"، كما علق جمهور بشرى على الصور: "جميلة، وسيمة، بحبك، أيوة بقى".

جدير بالذكر أن الفنانة بشرى يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "معالي ماما" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.

الفيلم بطولة النجوم: بشرى، محمود الليثي، نور إيهاب، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، حسام داغر.