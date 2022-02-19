مسلسلات رمضان 2022.. محمد رمضان ينشر صورة من "المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورة من كواليس مسلسل "المشوار"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق رمضان على الصورة: "ماهر، من مسلسل المشوار للمخرج محمد ياسين والمؤلف محمد فريد، إنتاج محمد السعدي، رمضان يجمعنا".

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "المشوار"، الذي يشارك به في مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، وعدد من الفنانين، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.

وطرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، مؤخرًا، أغنيته الجديدة بعنوان "باي باي ثانوية".