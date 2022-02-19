في حادث غريب من نوعه لص سرق سيارة ثم تركها على سكة القطار

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 6:29 مساءً

في حادث غريب من نوعه شهدته إحدى الولايات الأمريكية, من خلال حادث سيارة بطله لص سرق سيارة ثم تركها على سكة القطار وقفز منها قبل ثوان من اصطدامه بها لتسقط على أحد المنازل.

ووقع هذا الحادث في ولاية فلولريدا الأميركية, وذكرت ذلك وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية، أن الرجل قام بسرقة سيارة ثم القفز منها قبل أن تصدمها أحد القطارات.

وتم إلقاء القبض على السارق في وقت لاحق, بعدما تسبب القطار في إلقاء السيارة على أحد المنازل القريبة من الحادث، لكنه لم يتسبب في إصابة أي من سكان المنزل بحسب الوكالة.

ولفتت الوكالة إلى أن الرجل زعم أنه سرق السيارة بهدف البحث عن سياراته المفقودة، لكنه علق على قضبان السكك الحديدية ولم يتمكن من إخراج السيارة قبل أن يصل إليها القطار فقفز منها قبل ثوان من اصطدام القطار بها.

وأوضحت الوكالة أن الرجل لم يكتف بذلك وإنما حاول سرق رافعة من مكان قريب من الحادث لإخراج السيارة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.