“كاني ويست” يحاول منع “كيم كارداشيان” من الحصول على لقب عزباء!

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكرت تقارير أمريكية أن محامي مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، تقدموا بوثائق قضائية تطلب من ‏قاضي المحكمة رفض طلب طليقته عارضة الأزياء، كيم كارداشيان، من الحصول رسميا على لقب ‏‏”عزباء”.‏

وكشف فريق ويست القانوني أن طلب كيم كارداشيان “لا يوفر الحماية اللازمة لإنهاء الحالة الزوجية مبكرا”، وفقا لموقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، موضحين أن “إنهاء الحالة الاجتماعية قبل حل قضايا الحضانة والممتلكات والدعم يخلق خطر حدوث عواقب وخيمة، خاصة إذا توفي أحد الطرفين أثناء نظر القضية”.

واذ قالوا ان “الإنهاء المبكر للوضع الاجتماعي يؤدي إلى خلق عوائق أمام الحصول على الأدلة في حال تزوج أحد الطرفين مرة أخرى قبل الفصل في القضية”، أكد محامو كاني ويست أنهم حاولوا حل المشكلات مع طليقته، كيم كارداشيان، بشكل غير رسمي، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع فريقها القانوني.

وكانت كيم كارداشيان تقدمت في البداية بطلب للطلاق من كاني ويست في 19 شباط الماضي، ثم تبعته بطلب للتشعب – أو إنهاء حالتها الزوجية – في شهر كانون الأول الماضي.

كذلك حاول كاني ويست مؤخرا رد طليقته كيم كارداشيان إليه مرة أخرى، وذلك بإرسال لها شاحنة مليئة بالورود في عيد الحب، كما أنه هاجمها للسماح لابنتهما، نورث، باستخدام منصة الفيديوهات “تيك توك”، فضلا عن أنه هاجم صديقها الجديد، بيت دافيدسون.