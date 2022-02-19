كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 06:57 مساءً - كشف الفنان ” خالد عجاج ” خلال حلوله ضيفا مع الفنان ” أمير كرارة ” ببرنامجه سهرانين عن أنه كان مرشحا لتجسيد دور الفنان ” أحمد السقا ” في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية .
فقال خالد عجاج أن المنتج جمال العدل كان قد تواصل معه وأخبره بترشيحه لأداء دور بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وأنه فرح بذلك للغاية لرغبته في خوض تجربة التمثيل .
وأضاف أنه استشار بعد ذلك المنتج ” نصر محروس ” حول هذا الأمر الذي نصحه بعدم القيام بهذا الدور وعلق على ذلك قائلا : ” كان مضايق جدا وقال لي (الفيلم بتاع محمد هنيدي وأنت دور تاني) ” .
وتابع الفنان خالد عجاج : ” كنت وقتها مطرب وكان نفسي ادخل الفكرة دي بس قولت بعدها مش مهم واعتذرت عن الفيلم والموضوع فشل فى الآخر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر خالد عجاج : ” كنت مرشحا لهذا الدور في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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