خالد عجاج : ” كنت مرشحا لهذا الدور في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية “

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 06:57 مساءً - كشف الفنان ” خالد عجاج ” خلال حلوله ضيفا مع الفنان ” أمير كرارة ” ببرنامجه سهرانين عن أنه كان مرشحا لتجسيد دور الفنان ” أحمد السقا ” في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية .

فقال خالد عجاج أن المنتج جمال العدل كان قد تواصل معه وأخبره بترشيحه لأداء دور بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وأنه فرح بذلك للغاية لرغبته في خوض تجربة التمثيل .

وأضاف أنه استشار بعد ذلك المنتج ” نصر محروس ” حول هذا الأمر الذي نصحه بعدم القيام بهذا الدور وعلق على ذلك قائلا : ” كان مضايق جدا وقال لي (الفيلم بتاع محمد هنيدي وأنت دور تاني) ” .

وتابع الفنان خالد عجاج : ” كنت وقتها مطرب وكان نفسي ادخل الفكرة دي بس قولت بعدها مش مهم واعتذرت عن الفيلم والموضوع فشل فى الآخر ” .