فنانة مصرية شهيرة تكشف عن زواجها عرفيا وسر ابتعادها عن الفن : ” الدادة بتضرب بنتي “

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 06:57 مساءً - حلت الفنانة المعتزلة ” حنان ” ضيفة ببرنامج الستات المذاع عبر قناة النهار وتقدمه كلا من الإعلامية ” مفيدة شيحة ” والإعلامية ” سهير جودة ” والتي كشفت من خلاله عن العديد من تفاصيل حياتها الشخصية وأسباب اعتزالها للفن وارتدائها ثم خلعها للحجاب .

فأشارت المطربة حنان إلى أن قرار اعتزالها للفن كان من أصعب القرارات التي اتخذتها وأنها ظلت لمدة 7 سنوات تبكي بسبب هذا القرار إلا أنها لم تستطع التراجع عنه نظرا لحاجة بيتها إليها خاصة وأن إبنتها ” أميرة ” كانت تبلغ في ذلك الوقت 3 أو 4 سنوات .

وتابعت : ” مرة أميرة قالت قدامي وهي عندها 4 سنين هو أنا بشوفك؟ وبعدين عرفت مرة إن الدادة بتضرببها لإن أنا مش موجودة وماما بتبقى ساعات في الأوضة مش واخدة بالها فحسيت إن في حاجة بتحصل غلط ومش هقدر أعوض بنتي ” .

وأضافت حنان أنها فكرت في البداية العمل لمدة أقل إلا أنها وجدت أن قرار الاعتزال بشكل نهائي هو الأنسب لمصلحة إبنتها خاصة بعد إنفصالها وضرورة تواجدها إلى جانبها والاهتمام بها .

وعن تفاصيل زواجها قالت حنان أنها أعجبت بزوجها في البداية عند اعترافه بحبه لها ولكنها لم تكن تبادله نفس الشعور وهو ما جعلها تتزوجه (عرفيا) لخوفها من أن يكون شخصا سيئا وتضطر بعد ذلك إلى الانفصال عنه .

وعلقت على ذلك قائلة : ” أنا مكنتش عايزة أتجوز ولكن هو كان مصر ووالدتي مصرة .. واقتنعت لما جبت بنتي ألمانيا ووالدتي كانت عايزة تطمن عليا ” .

وتحدثت حنان عن ارتدائها للحجاب لمدة 5 سنوات وأنه كان من أسباب اعتزالها أيضا ثم خلعها له قائلة : ” الحجاب أكيد فرض وحاجة جميلة جدا بس فيه ناس كتير مبتبقاش قادرة عليه وأنا أتمنى ألبسه تاني .. وكان زوجي اللي في ألمانيا قالي متلبسيش حجاب وأنا زي ما صدقت ” .