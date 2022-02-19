عاجل | أنباء عن تعرض تامر حسني لحادث مروّع ودخوله في غيبوبة وملحن يكشف التفاصيل!

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 06:57 مساءً - تصدر اسم نجم الجيل، تامر حسني، مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، بعد انتشار العديد من الأخبار حول تعرضه لوعكة صحية.

تامر حسني النجم المصري طاردته الشائعات في الفترة الأخيرة والتي كان من بينها انفصاله عن زوجته الفنانة بسمة بوسيل وهو الأمر الذي حسمه النجم المصري بأكثر من رد، كما تردد في الساعات الأخيرة أنباء عن دخولة في غيبوبة.

ولاقى خبر دخول تامر حسني في غيبوبة رواجًا كبيرًا بين المتابعين، بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل، ظهر تامر خلاله وهو يحاول الهروب من زحام المعجبين، وقيام أفراد حراسته الشخصية بسحبه من وسط الزحام.

وأبدى المعجبون اندهاشهم عن سبب الواقعة، وعن حالة تامر حسني الصحية، ولكنهم لم يجدوا إجابة شافية، خاصة مع عدم ظهور تامر حسني عبر صفحته لنشر بيان كما هو المعتاد، الأمر الذي جعل شائعة دخوله في غيبوبة إثر تدافع تنتشر بقوة.

كما زاد قلق عشاق نجم الجيل، بعدما كتبت الماكيرة السينمائية، شيماء الصيفي، عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك“: “ادعو للفنان تامر حسني بالشفاء، وحسبي الله ونعم الوكيل.. تهجم واعتداء بالضرب وفى غيبوبة تامة”.

حقيقة تعرض تامر حسني لوعكة صحية

انتشار الشائعات حول تامر حسني، دفع مصدر مقرب منه، لتكذيب ما تردد الساعات المضية، قائلًا لمواقع محلية: “تامر حسني بخير.. وحالته الصحية جيدة ، ولا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل، ولا أحد يعلم مصدر تلك الشائعات التي تلاحقه”.

في الوقت نفسه، نفى الموزع ومهندس الصوت جلال فهمي، والمعروف قربه من تامر حسني، الشائعة المتداولة خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرض الفنان تامر حسني لحادث أدى لدخوله في غيبوبة.

صورة تجمع تامر حسني مع الموزع ومهندس الصوت جلال فهمي

وقال جلال فهمي عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”:”لا صحة تمامًا للاشاعات المتداوله عن صحة الفنان تامر حسني، تامر كويس وزي الفل الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الاشاعات دي”.

تامر حسنى مشغول بفيلمه الجديد رغم شائعات حالته الصحية

في الوقت الذى أكد فيه مقربون من تامر في تصريحات خاصة، انشغاله بالتحضير لفيلمه الجديد الذى يحمل اسم “فيلم روميو“، ويخوض به تجربة الإخراج للمرة الأولى، ومن المقرر أن تشاركه البطولة هنا الزاهد وحمدى الميرغنى.

وكان تامر حسني، نشر منذ أسبوع عبر خاصية “الاستوري”، بحسابه الشخصي بتطبيق “إنستجرام“، صورة تجمعه بالمونتير عمرو عاكف، وعلّق عليها قائلا: “استعد يا بطل للفيلم الجديد”.

تامر حسني يحتفل مع بسمة بوسيل بعيد الحب

من ناحية أخرى، احتفل تامر حسني مع زوجته الفنانة بسمة بوسيل بعيد الحب حيث نشر النجم المصري عبر حسابه على “انستجرام” صور تجمعه بزوجته ووجه لها التهنئة بهذه المناسبة فكتب تامر حسني: “عيد حب سعيد زوجتي العزيزة، وربنا يخليكي ليا ولأولادنا ويخلي كل اللي بيحبوا بعض لبعض طول العمر اللهم آمين”.

كما احتفل تامر حسني في الأيام الماضية بتكريمه من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم منحه بطاقة السعادة التي تقدم لكل من يسعى وينجح في إسعاد الآخرين، وأكد تامر حسني فخره وشكره بهذا التكريم الذي اعتبره تقديرًا كبيرًا لمسيرته كفنان عربي،

فنشر النجم المصري عبر حسابه على “انستجرام” صورة للحظة التكريم وعلق عليها قائلا: “كل الفخر والشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، على تقديره الغالي لشخصي وفني كفنان مصري عربي من خلال منحي (بطاقة السعادة) التي تمنح لكل من يساهم في إسعاد الآخرين”.

وكان النجم تامر حسنى قد وجه الشكر إلى كل الجمهور الذى شارك فى الاستفتاءات الفنّية المختلقة وصوتوا لنجم الجيل كأفضل ممثل عن فيلمه “مش أنا” الذى تم عرضه العام الماضى، بالإضافة إلى فوز فيلمه الأخير “مش أنا” بجائزة أفضل فيلم فى أكثر من استفتاء أيضاً، كما وجه أيضاً الشكر لكل فريق عمل الفيلم أمام ووراء الكاميرا حيث كتب رسالة خاصة لهم عبر حسابه على موقع “إنستجرام” .

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت