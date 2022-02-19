أسماء أبو اليزيد تظهر مع شقيقاتها «المحجبات» للمرة الأولى والجمهور: “أجمل منك” – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 06:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية الشابة أسماء أبو اليزيد جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها مع شقيقتيها لأول مرة.

الفنانة المصرية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وهي تتوسط شقيقتيها المحجبتين، و تغزلت فيهما بتعليق قالت فيه: ” طبق بسبوسة”

وتفاعل المتابعين مع الصور بشكل لافت، وعلّق البعض مؤكدًا أن الثلاث يتمتعن بجمال مصري من نوع خاص، فيما أكد آخرون أن الشقيقتين أجمل من أسماء، وأكد البعض أن كلاً منهن لها جمالها الخاص بها.

وأسماء أبو اليزيد ممثلة مصرية، درست في كلية الفنون الجميلة، وشاركت في عدد كبير من العروض المسرحية، من بينها (حلم بلاستيك، ضحك السنين) ومسرحية (خلطة السعادة السحرية) التي عرضت على مسرح الهناجر ونافست على جائزة الشيخ سلطان القاسمي ﻷفضل عرض مسرحي لعام 2016، ثم أنطلقت بعدها إلى عالم النجومية والشهرة.

أسماء أبو اليزيد في فيلم «قمر 14»

يُذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد السينمائية، كانت مشاركتها في فيلم “قمر 14” للمخرج هادي الباجوري والذي يُعرض حاليًا في دور العرض، من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد مالك، مي الغيطي، أحمد حاتـم، أسماء أبواليزيد، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، وآخرين

وأعتمد الفيلم على 5 قصص منفصلة تدور جميعها في يوم واحد ليلة 14، والتي يكتمل فيها القمر، ويصبح بدرًا، والمحور الرئيسي لجميع القصص هو الحب، فهناك مجموعة من العلاقات العاطفية التي تواجه صعوبات وتتعرض للهزيمة أمام المجتمع بتقاليده التي عفى عليها الزمن وتحكماته وتعصبه والنظرة الضيقة والأحكام المتواصلة وفرض وصاياته على الآخرين.

قصص حب من المستحيل أن تكتب نهايتها السعيدة أمام التدني الأخلاقي والقيمي الذي وصلنا له حاليًا، 5 حكايات مختلفة يقدمها الفيلم في أوقات الذروة التي تسبق النهاية وليس من البداية، لذلك فهناك تأرجح وتباين في المستوى بين الحكايات، لكن ما يحسب للفيلم وما يجعله مميزًا عن الأفلام الأخرى التي تدور في ليلة واحدة، أن القصص جاءت بشكل متتالي قصة تنتهي وتبدأ الأخرى، ولم يتم الأعتماد على فكرة المونتاج المتوازي في التنفيذ.

وجاءت الحكاية التي جمعت بين مريم (أسماء أبواليزيد)، وإبراهيم (أحمد حاتم)، وهي قصة حب جمعت بين شاب مسلم وفتاة مسيحية دون علم الطرفين بالحقيقة، وهو أمر شديد الغرابة، وتحديدًا على الفتاة المسيحية، فمن الوارد أن الرجل لا يكتشف أو لا يهتم أو لا يتوقع، لكن العكس هنا غير مقنع، وما زاد الأمر أن السيناريو لم يعطي لنا أي تفاصيل مسبقة قد تعطي بعض القناعات حول إستمرار أو واقعية تلك العلاقة، ففكرة عدم معرفة الطرفين بالحقيقة نسفت الحكاية من الأصل رغم الأداء الجيد من أحمد حاتـم.

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