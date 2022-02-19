شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون خارج الموسم الرمضانى.. أبرزهم محمد إمام ويوسف الشريف ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان، وتبدأ المعركة الدرامية التى يتنافس فيها العديد من النجوم كل عام، ووسط هذا الزحام تراجع عدد من النجوم الشباب عن الدخول فى هذه المعركة وأعلنوا رسميًا أنهم خارج الخدمة فى هذا العام و"الخليج 365" يكشف بالأسماء عن هؤلاء النجوم وسبب خروجهم من المنافسة

محمد عادل إمام

أول النجوم الذين ينضمون إلى قائمة النجوم الذين قرروا الخروج من ماراثون رمضان 2022 هو النجم محمد عادل إمام الذى خص من قبل ”الخليج 365” بهذا القرار حيث قال لـ"الخليج 365"، إنه لن يتواجد خلال موسم دراما رمضان المقبل، نظرًا لإنشغاله بتصوير فيلمه الجديد "عمهم"، والذى أوشك على الآنتهاء منه، فضلاً عن انشغاله بفيلم آخر سيبدأ فيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عقب الآنتهاء تمامًا من كل تفاصيل فيلمه الحإلى.

​فيلم "عمهم"، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنبأوى، ويشارك فى بطولته أيضًا سيد رجب، وألفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلاً من أمينة خليل ورحاب الجمل

عمرو يوسف

أيضًا أعلن النجم عمرو يوسف عن خروجة من الماراثون الرمضانى للعام الثانى على التوإلى وكشف يوسف لـ"الخليج 365" سبب هذا الغياب حيث قال: إن هناك 3 أسباب هم سبب ابتعاده عن الموسم الرمنضانى المقبل أولهم هو انشغاله بتصوير مسلسل "وعد الشيطان" الذى انتهى من تصويره مؤخرًا بالإضافة إلى انشغاله بعرض مسرحية "عائلة كازنوفا" أثناء موسم الرياض بالإضافة إلى تعاقده مع المنتج أحمد السبكى لبطولة فيلم "شقو" مع المخرج كريم السبكى وأشار فى تصريحه إلى أن الماراثون الرمضانى يحتاج إلى تحضيرات مسبقة وتحتاج إلى تركيز وذهن حاضر وهذا ما سوف أقوم به بعد الآنتهاء من فيلم "شقو".

يوسف الشريف

كما قرر النجم يوسف الشريف الغياب عن دراما رمضان المقبل 2022 والحصول على إجازة من الدراما، من أجل التركيز فى تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه فيلم "بنى آدم" عام 2018، حيث بدأ الشريف فى البحث عن فكرة لتقديمها فى فيلم خلال ألفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال يوسف الشريف فى السينما فيلم "بنى آدم" بطولة دينا الشربينى وأحمد رزق ومحمود الجندى وهنا الزاهد، وبيومى فؤاد، صفاء الطوخى، خالد كمال، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، وألفيلم فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى فيلمز وتم طرحه فى موسم عيد الأضحى عام 2018



يوسف الشريف يوسف الشريف

منى زكي

كما تغيب ألفنانة منى زكى عن دراما رمضان 2022 بعد تأجيل عرض مسلسلها "لام شمسية" من بطولة إياد نصار وأحمد رزق وعلى قاسم، ويرجع تأجيل عرض المسلسل وغيابه عن دراما رمضان 2022، إلى إصابة عدد من طاقم العمل بفيروس كورونا، وقرر صناع العمل تأجيل التصوير حتى يظهر للمشاهد بأفضل صورة من حيث القيمة الفنية، وبراعة ودقة التنفيذ، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير فى شهر يونيو المقبل.

أحمد العوضي

وكشف أيضًا الفنان أحمد العوضى عن عدم مشاركته فى الموسم الرمضانى المقبل، بسبب انشغاله بالتحضير لفيلم سينمائى يلعب بطولته وينافس ضمن أفلام العيد، بعد غياب عن الشاشة الكبيرة.