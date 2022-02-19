كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 05:43 مساءً - احتفلت الفنانة ” منة فضالي ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد والدتها .
وتضمن المنشور صورتين لوالدة منة فضالي في ظهور نادر لها ظهرت بها وهي تقف أمام كيك عيد الميلاد .
وكتبت منة فضالي في تعليقها على الصور ومعايدتها لوالدتها : ” ربنا ما يحرمني من ضحكتك ابدا .. كل سنة وانتي طيبة وكل سنة وانتي الحب ” .
كما شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها على إنستجرام بمجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها من مناسبات مختلفة .
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لوالدة الفنانة ” منة فضالي ” في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.