ظهور نادر لوالدة الفنانة ” منة فضالي ” في عيد ميلادها

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 05:43 مساءً - احتفلت الفنانة ” منة فضالي ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد والدتها .

وتضمن المنشور صورتين لوالدة منة فضالي في ظهور نادر لها ظهرت بها وهي تقف أمام كيك عيد الميلاد .

وكتبت منة فضالي في تعليقها على الصور ومعايدتها لوالدتها : ” ربنا ما يحرمني من ضحكتك ابدا .. كل سنة وانتي طيبة وكل سنة وانتي الحب ” .

كما شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها على إنستجرام بمجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها من مناسبات مختلفة .