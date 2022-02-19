بالأرقام ثروة الفنانة أحلام لا تأكلها النيران: قصور في 5 دول طائرة خاصة وأسطول من السيارات

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 05:43 مساءً - أموال منقولة وغير منقولة تشكل ثروة كبيرة تملكها الفنانة الإماراتية أحلام، حيث قدّر موقع Celebrity Net Worth الأجنبي الثروة التي تملكها الفنانة.

وكشف الموقع أن ثروة أحلام تصل إلى 25 مليون دولار إلى جانب العديد من الممتلكات الخاصة بها، فهي لديها طائرة خاصة تسافر بها.

كما أن أحلام لديها الكثير من المنازل والقصور بين دبي ولبنان وباريس ولندن أسطول من السيارات تملكها أيضًا بين بورش ولامبرغيني وغيرها.

ومن المعروف أن أحلام تصرف الكثير من الأموال على فنها وعلى ملابسها، وتحب المجوهرات كثيرًا وتظهر بها في كل المناسبات، وفي ألبومها الأخير تم تصميم العقد الذي ارتدته خصيصًا لها وهو يحتوي على الألماس وتبلغ قيمته 2 مليون دولار، كما أنها ارتدت في العام 2012 ضمن برنامج أراب أيدول فستانًا تبلغ قيمته مليون و 300 ألف دولار.

أحلام تحتفل بعيد ميلادها الـ 54 وسط حضور عدد من الفنانين

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة أحلام بعيد ميلادها وشاركت جمهورها بلقطات من الاحتفال ونشرت أحلام عبر حسابها على «إنستجرام» صورة لها واستخدمت “فلتر” لتضع على وجهها قناع على شكل فراشة. وتلقت النجمة الأماراتية أحلام تهنئة من أصدقائها الذين تمنوا لها عيد ميلاد سعيد.

النجمة الإماراتية احتفلت مساء الأحد الماضي بعيد ميلادها الـ54 في حفل صاخب اتسم بالفخامة وديكورات واستعراضات من وحي الفيلم الشهير “Moulin Rouge”، وذلك وسط مجموعة من أبرز أصدقائها وعلى رأسهم الإعلامية السعودية لجين عمران، وحرصت أحلام على مشاركة الجمهور على انستجرام بمقاطع فيديو من الحفل.

النجوم يهنئون أحلام بعيد ميلادها

وحرص عدد من جمهور أحلام على تقديم التهاني لها بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق يوم 13 فبراير وتزامن مع عيد الحب، كما قدم لها التهاني أيضًا عدد من أصدقائها ومن بينهم النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب التي كتبت لها عبر حسابها على «تويتر»: “كل سنة وانتي طيبة حبيبتي، سنة جديدة سعيدة عليكي كلها فرح ونجاح وتألق يا رب…. وحشتيني، بحبك”.

من بين النجوم الذين هنأوا النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، كذلك كانت النجمة اللبنانية نجوى كرم وأنغام وهيفاء وهبي ونادين نسيب نجيم ونوال الزغبي ورابح صقر وكارول سماحة والإعلامي نيشان وغيرهم.

نوال الكويتية تشارك أحلام في آخر حفلاتها

على جانب آخر، كانت أحلام أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة المطربة نوال الكويتية.

واختارت النجمتان فساتين من تصميم اللبناني العالمي زهير مراد، وجاء الفستانين بتصميمين مختلفين ولكن بينهما عوامل مشتركة هي الريش والتطريز

يُذكر أن الجمهور استقبل أحلام ونوال الكويتية بحفاوة منذ اللحظة الأولى لصعودهما على مسرح محمد عبده آرينا بالرياض، ووجهت كل من الفنانة نوال الكويتية والفنانة أحلام كلمة للجمهور، حيث رحبت الفنانة الكويتية بالجمهور الكبير الذي حضر الحفل وأكدت على تقديم مجموعة من أجمل الأغاني التي يرغب في الاستماع لها.

وعبرت أحلام عن سعادتها بالتواجد في موسم الرياض، قائلة: “عندما أغني في السعودية أشعر بأني أغني في بلادي الإمارات، فخورة لما يحدث في بلدي الثاني السعودية، فخورة أنني اليوم مع قامة فنية كبيرة مثل أختي نوال الكويتية، حفل يتوج بحضوركم ووجودنا مع بعض، أغاني حلوة وطرب حلو، وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة معا”.

من جهتها، قالت نوال على «تويتـر» “لقاء القمة، حفل أستثنائي جمعني مع الغالية أم فاهد، حفل أساسه الحب والصدق شكرًا للمملكة الغالية شكرًا للمستشار تركي آل الشيخ، شكرًا لعرّاب الفن أبو فواز شكرًا للجمهور الصادق الوفي والشكر موصول لكل من قام على نجاح هذا اليّوم المميز”.

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