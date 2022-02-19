شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لـ محمد إمام من كواليس فيلم "عمهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل النجم محمد إمام تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "عمهم"، والمقرر عرضه قريبًا فى السينمات، ونشر صورة جديدة من كواليس الفيلم وظهر بالشخصية التى يظهر بها بالشعر الأصفر فى أحداث العمل، كما ظهر معه حمامتان فى الصورة وعلق عليها قائلاً: "عايزين منى إية".

وأجبر الجمهور محمد إمام، على أن ينقل موقع تصوير الفيلم إلى مكان آخر، بعدما بدأ الجمهور يزداد عليه في موقع التصوير الأيام الماضية فى شبرامنت، حتى أن "بودي جارد"، تدخل لإنقاذه، من وسط جمهوره بعدما كاد يتعرض للسقوط.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن، ويتبقى 7 أيام تصوير فقط، ويدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج النهائية استعدادا لطرحه بالسينمات.

فيلم "عمهم"، بطولة محمد إمام، ويشارك في بطولته أيضًا سيد رجب ومحمود حافظ والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلاً من أمينة خليل ورحاب الجمل، وينافس إمام خلال الأحداث على بطولة الجمهورية للملاكمة، والعمل من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى. وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.