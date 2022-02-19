شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عالمى أول لفيلم "2 طلعت حرب" بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "2 طلعت حرب" لأول مرة فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كعرض عالمى أول فى المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والفيلم بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبرى، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالى، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

وأعلن مؤخرًا مدير المركز الإعلامى جمال عبد الناصر عن لجنة تحكيم وأفلام مسابقة الدياسبورا، وتضم: المخرج رشيد مشهراوى من فلسطين، والمنتجة درة بوشوشة من تونس، والممثل أحمد مجدى من مصر، ويتنافس 9 أفلام فى مسابقة الدياسبورا هي: "طفل شخص آخر" إخراج باتريشيا كويندى من فرنسا، و"كل الليالي" إخراج لطيفة سعيد من "تونس - فرنسا"، و"إمبراطورية الصمت" إخراج تييرى ميشل من فرنسا، و"برنس" إخراج ليزا بيرويرث من ألمانيا، و"صوت زهور قصب السكر" إخراج نيكولا سرى من فرنسا، و"بعيدا بقدر ما استطيع السير" إخراج ستيفان ارسينجيفيك من صربيا- فرنسا، و"غد مشرق" وإخراج ياسين قنيا من فرنسا، و"ملوك الرومبا" إخراج آلان برين من الولايات المتحدة- بيرو، و"صلوات دلفين" إخراج روزين مباكام من كاميرون.

ويقيم المهرجان برنامجا خاصا لتنمية الجمهور المحلى ودعم المواهب بصعيد مصر، حيث يقدم 8 ورش فنية، وهي: "الإخراج السينمائي" يقدمها أحمد رشوان، و"سينما الأطفال" تقديم شويكار خليفة، و"إعداد الممثل" يقدمها الأسعد الجاموسى، و"الأفيش السينمائى قديم فى جديد" تقدمها زينب صبحى، و"تصنيع مراكب تراثية" تقديم سعيد الباجورى، و"ورشة حكى مسرحى للسيدات" تقديم إيمان شاهين، و"مسابقة رسم جداريات" تقديم د.أحمد حمدى، وورشة "رسم أطفال" تقديم وائل نور، كما ينظم المهرجان، 3 معارض فنية، هي: معرض فوتوغرافيا (توت عنخ آمون)، ومعرض الفنانين التشكيليين من الجنوب، ومعرض أفيشات المكرمين فى المهرجان.