شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: "الراجل الغلط هو اللى بيجر مراته وراه زى البهيمة ويمد Yيده عليها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم آسر ياسين، على توضيح الفرق بين الراجل الصح والراجل الغلط فى التعامل مع زوجته من وجهة نظر جده عبر حسابه على تويتر.

وكتب آسر ياسين، قائلاً: "جدي كان دايمًا يقوللي، عارف الفرق بين الراجل اللي صح والراجل الغلط؟ الراجل صح مرته بتمشي جدامه ويصونها زي الملكة، أما الراچل الغلط هو اللي بيجر مرته وراه زي البهيمة ويمد إيده عليها".



آسر ياسين

جاء ذلك بعدما شغلت عروس الإسماعيلية الرأى العام في مصر والوطن العربي، على خلفية مشهد تعدى العريس بالضرب على عروسته لدى خروجها من الكوافير، وهو ما لقى ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت العروس مها محمد، 24 عامًا، إنها "صُدمت من رد فعل الناس على السوشيال"، متابعة: "أنا بحب عبد الله ومش مغصوبة على الجوازة"، بل زادت بأنها "تعصبت على الميك أب أرتست وعلى كل الناس قبل المشكلة، وهو ما تسبب في تطور الشجار مع عريسها".

وأكدت العروس أنها تحب عريسها، قائلة: "أنا بحبه ومقتنعة بيه وكل حاجة، وطبعي إني عصبية وهو عصبني جامد".

وعاش الشارع الإسماعيلاوي ليلة درامية، بدأت بالضرب وانتهت بالرقص ومشهد الاحتضان والحمام، وفي المنتصف عقدت السوشيال ميديا محاكم عاجلة لإدانة عريس انهال بالضرب على عروسه وسط الشارع، ما دفعه للخروج في مقطع مصور وأمامه "عشاء العرسان" وهو يحتضن عروسه ويحمد الله الذي نجاه من العين التي أصابتهما.

البداية بتداول مقطع مصور يظهر عريسًا من مدينة الإسماعيلية وهو ينهال بالضرب على عروسه أمام الكوافير، بشارع السطان حسين أمام المارة وأخذ يوجه لها اللكمات والصفعات دون النظر إلى أى اعتبارات أخلاقية أو عائلية، حتى أصبح تريند تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إدانة العريس.