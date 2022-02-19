تعليق "السبكي" على انسحاب مصطفى درويش من "الملحد" بسبب إبراهيم عيسى (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المنتج أحمد السبكي إن انسحاب الفنان مصطفى درويش من فيلم "الملحد" والذي أعلنه الأخير أمس الجمعة 18 فبراير، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، لا علاقة له بالعمل نفسه من قريب أو من بعيد.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم حاصل على موافقة رقابية وليس به أي شيء، وانسحاب مصطفى جاء بسبب اختلاف في وجهات النظر نتيجة لما قاله إبراهيم عيسى في برنامجه".

وأوضح السبكي أن مشاهد مصطفى التي صورها ظهر فيها صامتا وأن انسحابه لن يؤثر على العمل، نافيا تفكيره في اللجوء للسُبل القانونية ضد مصطفى، قائلا "مصطفى حبيبنا ولن أفكر في أمر كهذا هو حر".

وأشار السبكي إلى أن الفيلم سيتم استئناف تصوير عقب انتهاء شهر رمضان، ولم يتم تحديد موعد لطرحه في دور العرض السينمائي.

كان الكاتب إبراهيم عيسى قد أثار جدلا كبيرا على المواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته المثيرة للجدل في برنامجه المعروض على قناة القاهرة والناس، بشأن قصة معراج رسول الله (محمد)، ووصفه لها بالوهمية.

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وأعلن مصطفى درويش، انسحابه من تصوير فيلم "الملحد"، بسبب أن مؤلف العمل هو الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى.

وكتب درويش، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى.. والاعتذار عن فيلم (الملحد) اللي صورت فيه أربعة أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى".

أضاف كاشفا السبب: "واضح أن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل، مش هكمل في القرف ده".

"الملحد" تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل، بطولة حسين فهمي، أحمد حاتم، شيرين رضا، صابرين، تارا عماد، إنتاج أحمد السبكي.

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