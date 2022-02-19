نبيل الحلفاوي يرفض التعليق على تصريحات إبراهيم عيسى المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى الأخيرة، التي أثارت الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية الأخيرة.

ورد الحلفاوي على سؤال أحد المتابعين على موقع "تويتر"، والذي سأله: "إيه رأيك في الكلام اللي بضل يقولوا إبراهيم عيسى؟"، قائلا "كررت مرارا أنني لا أناقش هنا أمورا دينية، بل أرى أن حساسية المناقشات الدينية وما يترتب عليها من آثار أكثر خطورة من أن تتحملها السوشيال ميديا المستباحة من كل المستويات والنوعيات".

كان الإعلامي إبراهيم عيس تعرض لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته خلال برنامجه على قناة القاهرة والناس والتي شكك خلالها في صدق وصحة رحلة معراج الرسول محمد، مدعيا أنها وهمية.

ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، وشارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.