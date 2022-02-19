إسعاد يونس تعلن عن كتابها الجديد "في استقبال فخامة الرئيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الإعلامية والكاتبة والفنانة إسعاد يونس عن كتابها الجديد "في استقبال فخامة الرئيس".

ونشرت إسعاد صورة، ظهرت فيها وهي حاملة الكتاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "في استقبال فخامة الرئيس، كتابي الصادر عن الدار المصرية اللبنانية للنشر".

ومن ناحية أخرى تقدم إسعاد يونس برنامج "صاحبة السعادة"، المعروض على شاشة "Dmc"

وشاركت إسعاد يونس في فيلم "200" جنيه، "200 جنيه"، بطولة أحمد السقا، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، مي سليم، دينا فؤاد، محمود البزاوي، محمود حافظ، وملك قورة، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.