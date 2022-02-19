صبا مبارك تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة صبا مبارك لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورا منها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

ارتدت صبا "بنطلون وبليزر" من اللون الأسود، وعلقت: "من ليلة أمس، بحب البليزر".

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك الفيلم الروائي الأردني "بنات عبدالرحمن"، والذي عُرض ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كخياطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

صبا تخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل "سوتس بالعربي" إخراج مريم أحمد، بطولة آسر ياسين وأحمد داود، محمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى.