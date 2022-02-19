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عبدالعاطي صالح.. ملك الجان وعاشق المسرح الذي ربطته صداقة بمحمود الجندي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 19 فبراير 2022 الممثل عبدالعاطي صالح، ومن المقرر تشييع جنازته في قريته بمحافظة البحيرة.

من هو عبدالعاطي صالح؟

- من مواليد قرية أبو المطامير في محافظة البحيرة.

- درس في معهد الفنون المسرحية، وجاءت معظم أعماله على خشبة المسرح، والذي كان يعتبره عشقه الأول.

- من بين أعماله المسرحية التي كان يعتز بها "سحر الأحلام"، وعنه قال في برنامج على التليفزيون المصري: عمل مهم، وطني، استعراضي، غنائي، شديد الخصوصية.

- وتابع عن المسرحية "حدوتة شعبية، ولد وبنت بيحبوا بعض وفي ليلة الحنة يخطفها ملك الجان، وهي الشخصية التي أقدمها، إذ أمثل عنصر الشر بالعمل.

- تعاون مع كبار مخرجي الدراما، بينهم الراحل إسماعيل عبدالحافظ في مسلسل "عفاريت السيالة"، والمخرج شكري أبو عميرة في مسلسل "الإمام محمد عبده".

- شارك في مسلسل "شخلول" مع الفنان أشرف عبدالباقي.

- من بين أعماله أيضا "كناريا وشركاه"، "عائلة الحاج متولي"، "الحب موتا"، "زمن عماد الدين"، "أهالينا"، "الحرافيش".

- كان يرى أن المسرح ينقصه عدالة اجتماعية، مشيرًا إلى أن الإنتاج المسرحي منحصر في القاهرة.

- خضع في ديسمبر 2021 لعملية منظار على القولون.

- كان صديقا للفنان محمود الجندي، ومن نفس القرية، وحكى عن تجربة الجندي مع إنشاء قصر ثقافة بأبو المطامير.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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