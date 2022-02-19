عبدالعاطي صالح.. ملك الجان وعاشق المسرح الذي ربطته صداقة بمحمود الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 19 فبراير 2022 الممثل عبدالعاطي صالح، ومن المقرر تشييع جنازته في قريته بمحافظة البحيرة.

من هو عبدالعاطي صالح؟

- من مواليد قرية أبو المطامير في محافظة البحيرة.

- درس في معهد الفنون المسرحية، وجاءت معظم أعماله على خشبة المسرح، والذي كان يعتبره عشقه الأول.

- من بين أعماله المسرحية التي كان يعتز بها "سحر الأحلام"، وعنه قال في برنامج على التليفزيون المصري: عمل مهم، وطني، استعراضي، غنائي، شديد الخصوصية.

- وتابع عن المسرحية "حدوتة شعبية، ولد وبنت بيحبوا بعض وفي ليلة الحنة يخطفها ملك الجان، وهي الشخصية التي أقدمها، إذ أمثل عنصر الشر بالعمل.

- تعاون مع كبار مخرجي الدراما، بينهم الراحل إسماعيل عبدالحافظ في مسلسل "عفاريت السيالة"، والمخرج شكري أبو عميرة في مسلسل "الإمام محمد عبده".

- شارك في مسلسل "شخلول" مع الفنان أشرف عبدالباقي.

- من بين أعماله أيضا "كناريا وشركاه"، "عائلة الحاج متولي"، "الحب موتا"، "زمن عماد الدين"، "أهالينا"، "الحرافيش".

- كان يرى أن المسرح ينقصه عدالة اجتماعية، مشيرًا إلى أن الإنتاج المسرحي منحصر في القاهرة.

- خضع في ديسمبر 2021 لعملية منظار على القولون.

- كان صديقا للفنان محمود الجندي، ومن نفس القرية، وحكى عن تجربة الجندي مع إنشاء قصر ثقافة بأبو المطامير.