صلاح رشوان .. رحل بالسرطان وكان يحلم بتقديم شخصية مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل ذكرى وفاة الفنان صلاح رشوان غدا 20 فبراير الجاري، إذ رحل عن عالمنا في عام 2017 أثناء تلقيه العلاج في فرنسا.

الفنان صلاح رشوان شارك في حوالي ما يُقرب من 160 عملًا ما بين السينما والتليفزيون.

في هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الراحل صلاح رشوان:

- تخرج الفنان صلاح رشوان من المعهد العالي للفنون المسرحية 1973، ثم بدأ مسيرته الفنية بالعمل في التليفزيون والمسرح والسينما في أدوار ثانوية.

- من أشهر أعماله التليفزيونية "شعراء المعلقات، محمد رسول الله، موسى بن نصير، أبواب المدينة، المرشدي عنتر، يوميات ونيس، أوراق مصرية، أم كلثوم، ثورة الحريم، امرأة من نار، الدالي".

- كما شارك رشوان في أفلام: "الشرف، قلب الليل، الرجل الصعيدي، الثعبان، عندما يبكي الرجال، الطاووس، أهل القمة، وتمضي الأحزان، وثالثهم الشيطان".

- تمنى الفنان الراحل تقديم شخصية الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك، وجاءته الفرصة من خلال مسلسل المزرعة، إلا أن الظروف جاءت ضد حلمه، ولم يتحقق الأمر.

- الأزمات الصحية المتلاحقة التي مر بها، لم تمهل رشوان لإتمام المشروع، الذي قال عنه إنه تحد كبير ليس مأمون العواقب، في ظل وجود عدد كبير من المتعاطفين مع "مبارك"، في مقابل كم كبير من المعارضين له.

- كان آخر أعماله مسلسل شطرنج والذي عُرض عام 2015.

- توفي صلاح رشوان في باريس، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 67 عاما، متأثرا بمرض السرطان.