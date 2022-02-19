وفاة الممثل عبدالعاطي صالح.. منير مكرم يعلن مكان جنازته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثل عبدالعاطي صالح، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر مكرم صورة عبدالعاطي، معلقا "الدوام لله الفنان عبدالعاطي صالح، الصلاة والدفن في بلدته أبو المطامير، الدوام لله".

شارك عبدالعاطي صالح في عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية، كان آخر الجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم مع الفنانة عبلة كامل والفنان رياض الخولي، ومن بين أشهر الأعمال التي شارك فيها: مسلسل نسر الصعيد، مسلسل لأعلى سعر، مسلسل يونس ولد فضة، فيلم يوم من الأيام.