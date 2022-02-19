تارا عماد تعلن وفاة كلبها "فريسكي".. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة تارا عماد عن وفاة كلبها "فريسكي"، ونشرت صورًا تجمعها بكلبها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت: "قبل ساعات قليلة، رحبت جنة الكلب بملاك صغير، كثيرا سوف أفتقدك يا فريسكي، كنت أفضل فتى، 8 سنوات كنت أذكى وأطيب وأطرف وأروع روح متمردة".

وأضافت: "يتألم قلبي بشدة الليلة ولكني أشعر بالارتياح من فكرة أنك الآن حر وتتجول في الحقول الخضراء المفضلة لديك، وتشم كل زهرة ممكنة تصادفها".

وانهالت تعليقات النجوم، وكتبت صبا مبارك: "حبيبي، روحه الحلوة ستبقى دائمًا معك"، وكتبت أسماء جلال: "حبيبتي"، كما علقت هدى المفتي، وغيرهم معبرين عن حزنهم الشديد.

يذكر أن أخر أعمال تارا عماد مسلسل "ستات بيت المعادي"، العمل من بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، وإخراج محمد سلامة.

تسير الأحداث في المسلسل ضمن جوٍّ اجتماعي من الكوميديا السوداء، يرصد تشابه ردّات فعل الزوجات على قضية الخيانة على الرغم من تغيّر أنماط الحياة وظروفها وأدواتها في كل وقتٍ من الأوقات، إذ تدور الأحداث في 3 أزمنة مختلفة.