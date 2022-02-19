هذا الفنان كان سيجسد قصة حياة الرئيس مبارك ولكن منعه السرطان .. توقع من يكون ؟

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 03:50 مساءً - أجرت ” باكينام رشوان ” إبنة الفنان المصري الراحل ” صلاح رشوان ” مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح المذاع عبر قناة dmc بمناسبة ذكرى رحيله الخامسة والتي توافق يوم 20 فبراير .

وفي بداية حديثها أشارت باكينام إلى أن علاقتها بوالدها كانت مختلفة فهو لم يكن أبا عاديا فكانت تعتبره صديقها وأخيها وفي بعض الأحيان تشعر بإنه إبنها .

وأعربت إبنة صلاح رشوان عن صعوبة مرور ذكرى رحيله عليها مع شعورها الدائم بالإحتياج إليه فيما تتخذه من خطوات بحياتها .

وقالت باكينام رشوان أن والدها كان دائما ما يفكر في أن يعيش بقلوب المشاهدين من خلال الأدوار التي يقدمها وأنه لم يكن يهتم بفكرة الحصول على دور البطولة .

وعلقت على ذلك : ” كان دايما يقولي أنا راضي جدا بالمكانة اللي أنا وصلتلها وأنا شايف إن أنا وصلت لقلوب الناس كلها بالطريقة دي ولو ربنا مش مقدر إني أوصل بدور البطولة لقلوب الناس أنا مش عاوزه ” .

وأضافت أنه كان دائما يأخذ برأيها في الأدوار التي تعرض عليه نظرا لحبها للفن .. كما كانا معتادان على المناقشة في كافة أمور الحياة مشيرة إلى أن كل نصائحه لها في الحياة قد تحققت .

وكشفت باكينام خلال المداخلة عن أن والدها الفنان صلاح رشوان كان سيجسد مسلسل يحمل إسم (المزرعة) عن قصة حياة الرئيس المصري الراحل ” حسني مبارك ” ولكنه توقف في البداية لأسباب رقابية ثم مرض أبيها وإصابته بالرسطان لمدة 5 سنوات ونصف .

وتابعت أن رحلة علاج والدها كانت بين القاهرة وفرنسا وأنه كان مريضا للغاية أثناء تصوير دوره في مسلسل (الخواجة عبد القادر) فقالت : ” دخل صور إسبوع ودخل المستشفى قعد 40 يوم وكان لازم يكمل الدور وكان مركب قسطرة وصور المسلسل كله بالقسطرة ” .