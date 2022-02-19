شكرا لقرائتكم خبر عن منير مكرم ينعى الفنان عبد العاطى صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان عبد العاطى صالح، عبر حسابه على "فيس بوك"، وكتب منير قائلاً: "الدوام لله الفنان عبد العاطى صالح الصلاة والدفن في بلدته أبو المطامير".

وشارك عبد العاطى صالح في عدد من الأعمال منها: "عائلة الحاج متولى، يونس ولد فضة، ولأعلى سعر، عفاريت السيالة".







منير مكرم

وقد شارك منير مكرم، في جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف الشهر الماضى يذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملى"، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

مها أبو عوف ابنة الفنان أحمد شفيق أبو عوف، الذي اتجه إلى الفن والموسيقى بعد أن أنهى عمله كضابط شرطة، ووالدتها من أصول تركية، وهي الأخت الأصغر للنجم الراحل عزت أبو عوف، وكونا معا بصحبة شقيقتهما فرقة غنائية أطلقوا عليها "فور ام" وقدموا من خلالها عددا من الأغنيات الشهيرة، من بينها "دبدوبة التخينة، ولا عاجبك كده ولا كده، مغنواتى".