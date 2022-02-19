شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جمال عبد الناصر فى احتفالية "مسرح العرب" بمكتبة مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مسرح العرب في احتفالية خاصة الكاتب الصحفي والمخرج جمال عبد الناصر بمكتبة مصر الجديدة عقب العرض المسرحي "مقبرة رمسيس" من تأليف وإخراج الفنان ياسين رياض، كما كرمت الفرقة المسرحية عددًا من النجوم الراحلين بحضور أبنائهم، فتم تكريم الفنان الكبير الراحل عبد البديع العربي وتسلمت تكريمه ابنته الكاتبة ألفت العربي، كما كرم الفنان الكبير الراحل عادل خيري وتسلمت تكريمه عطية عادل خيري.

وكرمت أيضًا الفنانة هالة أنور، والكاتبة المسرحية صفاء البيلي، والفنان محمد عبد الواحد، وكرم أيضًا أشرف حسن البارودي نجل الفنان حسن البارودي الذي حملت الاحتفالية الماضية اسم والده، والذي قال كلمة شكر فيها الفنان ياسين رياض وفريق عمله، وأشار إلى أن الفنان محمد صبحي يستحق التكريم لأنه رجل مسرح وفنان أصيل وهو بالفعل فارس المسرح العربي الذي مازال يحتفظ بأصول وتقاليد المسرح الحقيقي، وفنه ما زال الرائد في المسرح حاليًا.

فرقة مسرح العرب احتفلت بتخريج دفعة جديدة من المواهب داخل مسرح مكتبة مصر الجديدة وعرضت المسرحية الكوميدية "مقبرة رمسيس" التي تناولت قضية مجتمعية منتشرة وهي النفاق الاجتماعي وكيف يدمر العلاقات الإنسانية.

تسلم المخرج والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر تكريم النجم محمد صبحي الذي حملت الدورة الحالية اسمه وعقب تكريمه شكر الفنان ياسين رياض وفريق العمل المسرحي الذي يعمل معه ، كما كشف عن رسالة الفنان محمد صبحي لصناع العمل قائلاً: فارس المسرح العربي محمد صبحي يشكركم جميعًا علي تكريمه وحمل الدورة لاسمه ويعتذر لكم عن الحضور بسبب انشغاله بعرض مسرحي، ولكنه قرراستضافة كل فريق العمل لحضور مسرحيته "نجوم الظهر".

وقال الفنان ياسين رياض: هذه الاحتفالية هدفها رد الجميل للفنانين الذين أمتعونا بفنهم ومازلنا نتعلم منهم إلى الآن، وأنا شخصيا أحب الفنان محمد صبحي فهو مدرسة فنية مسرحية أتعلم منها ويتعلم منها كل جيلي فهو حقًا فنان معلم لأجيال بفنه الذي يقدمه وأعماله التي مازالت نموذجا لكل الفنانين الصاعدين.



مسرح العرب يكرم نخبة من الفنانين



ألفت عبد البديع العربي تتسلم تكريم والدها



الفنان ياسين رياض بملابس العرض المسرحي يكرم محمد صبحي ويتسلم التكريم جمال عبد الناصر



الفنانة هالة انور



تكريم اشرف حسن البارودي



تكريم الفنان محمد عبد الواحد



تكريم الكاتبة صفاء البيلي



تكريم المخرج والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر



جانب من الحضور في الاحتفالية