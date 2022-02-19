شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنقذ نوال الزغبى ونجوى كرم ووليد توفيق فى أمريكا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة إليسا، الشكر لفرقتها الموسيقية لأنقذهم عدد من الفنانين في جولتهم الغنائية في أمريكا بسبب غياب فرقهم الموسيقية.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "تحية من كل قلبي لعناصر فرقتي الموسيقية يللي قدروا عبوا فراغ غياب الفرق الموسيقية لباقي الفنانين بجولة أميركا وعزفوا مع عدد كبير من الفنانين مثل نجوى كرم ونوال الزغبى ووليد توفيق وملحم زين وغيرن كتير فخورة فيكن وبتبيضوا الوجه"، وردت النجمة نوال الزغبى على تغريدتها قائلة:"على فكرة حسيت حالي مع فرقتي كانوا بيجننوا".



إليسا

كما وجهت إليسا رسالة إلى منتقدى إطلالتها فى حفلها الأخير الذى أحيته بمناسبة عيد الحب فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث غردت على حسابها بموقع تويتر قائلة: "مرارا وتكرارا إلى الحاقدين موتوا بغيظكم، أفضل حفل على الإطلاق، وسعيدة بغض النظر عما تقولونه"، وتابعت لتوجه رسالة إلى محبيها قائلة: "ولمحبينى أحبكم أكثر مما تتخيلوا".

وأشعلت إليسا أجواء حفل عيد الحب بأجمل أغنيتها الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من محبيها وطلبت من الجمهور الذى يردد أغانيها بالصعود إلى المسرح والغناء معها.

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرا فى مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدى والعلاج المناعى.