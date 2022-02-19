شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خالد النبوى وطارق عبد العزيز ومصطفى درويش من كواليس "راجعين يا هوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم خالد النبوى تصوير مشاهده فى مسلسل "راجعين يا هوى" المقرر المنافسة به فى رمضان المقبل، وجمعت كواليس العمل بينه وبين طارق عبد العزيز ومصطفى درويش وصبحي خليل ومن إخراج محمد سلامة، و المأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب أسامة أنور عكاشة، وذلك بعد نجاح "سلامة" فى رمضان الماضى بمسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان .

من ناحية أخرى، انتهى النجم خالد النبوى من مسلسله الجديد "لون البحر"، الذى ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، و العمل من تأليف ورشة كتابة لعدد من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أمير رمسيس.

ويعرض للفنان خالد النبوى فيلم "قمر 14"، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.