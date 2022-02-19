شكرا لقرائتكم خبر عن ابن محمد شرف يكشف عن نصيحة والده له قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الممثل الشاب هشام شرف ذكرى رحيله والده الفنان محمد شرف، والذى رحل عن دنيانا عام 2018 عن عمر ناهز 55 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال هشام محمد شرف فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه يحرص على زيارة قبر والده بالإسكندرية فى ذكراه، ويقرأ ما تيسر من القرآن الكريم ويدعو له بالرحمة والمغفرة.

وكشف هشام شرف، عن النصيحة التى أسداها له والده ولا ينساها، وقال: "كان دائم النصح لى بأن تكون علاقتى بالناس جيدة، وأن أخلص فى عملى وأحترمه حتى يقابل الناس أدوارى باحترام".

إنسانيا، قال هشام شرف: "إن والدى كان من أطيب خلق الله وحنين جدا، ولا أقول ذلك لأنه والدى ولكن بشهادة الناس أجمعين".

وتحدث هشام شرف عن آخر أيام والده، وأكد أنه كان حزينا لأن بعض زملائه تناسوه ولم يقفوا بجواره فى مرضه، لكن فى نفس الوقت لا ينسى مواقف الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين الذى دعم أبيه خلال مرضه".

ووجه هشام رسالة إلى أبيه فى ذكراه الثالثة، وقال: "وحشتنى جدا ومفتقدك جدا وربنا يجمعنى بيك فى الجنة".

يذكر أن الفنان محمد شرف رحل عن عالمنا يوم 27 يوليو عام 2018، عن عمر يناهز 55 عاما.