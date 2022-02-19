شكرا لقرائتكم خبر عن روبى شقيقة أحمد مالك فى فيلم "العيل" مع أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة روبى فى دور شقيقة الفنان الشاب أحمد مالك خلال أحداث فيلم "العيل" للنجم أحمد حلمى، وتقع فى غرام بطل العمل ويكون هناك الكثير من المواقف بينهما فى إطار كوميدى وتتوالى الأحداث، وصور حلمى ومالك عددا من مشاهدهم فى أحد الديكورات لحفل عيد ميلاد، ويجسد دور أخصائى اجتماعى ويكتب تقارير عن المساجين وحالاتهم النفسية داخل مصلحة السجون، ويتعرض لكثير من المواقف، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى.

ويظهر حلمى بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع فى غرام الفنانة روبى حينما يقابلها فى صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

يشارك فى بطولة فيلم "العيل"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائى.

من ناحية أخرى بدأت النجمة روبى تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها "رانيا وسكينة"، مع الفنانة مى عمر ومن المقرر أن يعرض فى دراما رمضان المقبل، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل ويشارك فى بطولته سليمان عيد وآخرون.