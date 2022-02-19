شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان محمد شرف.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنان محمد شرف الذى قدم عددا من الأعمال الفنية في مشواره، وتميز بخفه دمه وطلته على الشاشة.

محمد شرف تخرج فى المعهد الفني التجاري في عام 1984، ثم انتقل إلى القاهرة من أجل العمل في المجال الفني، حيث شارك في عشرات الأدوار المساعدة في السينما والتليفزيون والمسرح.

عرفه الجمهور من مسلسل "أرابيسك" مع صلاح السعدنى، وبراعته فى أداء دور "سامبو"، عمل مع كبار النجوم، وإيفيهاته ما زالت حاضرة في أذهان الجمهور، منها فيلم ظرف طارق وإيفيه الشهير: "أنا إنسان، كائن يعيش ويتعايش، أنا رئيس جمهورية نفسي".

الفنان محمد شرف له الكثير من الأعمال الناجحة فى مختلف مجالات التمثيل، ففى مجال السينما قدم العديد من الأفلام الناجحة مع نجوم الصف الأول، منها: ظرف طارئ، إكس لارج، حسن ومرقص، جعلتنى مجرما، ماشيين بالعكس، آسف على الإزعاج، عصابة الدكتور عمر، الرهينة، بلية ودماغه العالية، عسكر فى المعسكر، زكى شان، الواد محروس بتاع الوزير، حلق حوش، ولا فى النية أبقى، ظاظا، قصة الحى الشعبى.

كما حقق نجاحا فى الدراما من خلال عدة مسلسلات، منها: سر الأرض، أرابيسك، حواء والتفاحة، السيرة الهلالية، أوراق من المجهول، القرموطى فى مهمة سرية، مبروك جالك قلق، راجل وست ستات، العيادة، راسين في الحلال، أستاذ ورئيس قسم، صفين لولى، ولم يحرم المسرح من طلته الكوميدية، فشارك فى عدة مسرحيات، منها: القشاش، عيال تجنن، فيما يبدو سرقوا عبدو، حودة كرامة، طرائيعو، يمامة بيضا.

وعانى الفنان محمد شرف قبل وفاته من مشكلات فى القلب، وأجرى عدة عمليات، وفى أحد اللقاءات التليفزيونية كشف عن إنفاق كل أمواله الخاصة على مصاريف العلاج، ووجه الشكر وقتها للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بعد أن وقف بجانبه، وساهم فى جمع الأموال من عدد من الفنانين لاستكمال مصاريف علاجه أبرزهم: النجم أحمد حلمى، النجم محمد هنيدى، النجم أحمد آدم، النجم طارق لطفى، وغيرهم.