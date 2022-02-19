ياسمين صبري مع شقيقتها وشقيقها من الولايات المتحدة

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 02:57 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية على موقع “إنستغرام”، تظهر فيها مع أخيها آدم وشقيقتها نيرمين ووالدتها في مدينة نيويورك.

وظهرت ياسمين في إحدى الصور بإطلالة شتوية وهي تقف بجوار طائرة مروحية استعدادا لأخذ جولة في أجواء الولاية الأمريكية، ونشرت صورة أيضا من داخل الطائرة.

كما ظهرت الفنانة بجانب شقيقها الأصغر آدم في أحد المطاعم الكبيرة بالولاية، وحظيت صور ياسمين وعائلتها باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشرت نسرين، والدة الفنانة، صورة لأفراد أسرتها ظهرت فيها ياسمين وشقيقتها نيرمين التي كانت قد رزقت قبل أيام بطفلتها الأولى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين مع أخيها آدم في جولة تجمعهما، حيث نشرت الفنانة المصرية أكثر من صورة وفيديو ظهرت فيها معه وكذلك مع أخيها الثاني أثناء تواجدهما في أسبانيا.