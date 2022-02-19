فنان مصري شهير يتجه لبيع المشروبات الساخنة في الشارع من أجل تحسين دخله

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 02:57 مساءً - أعلن الفنان ” كريم الحسيني ” في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن بدئه لمشروع جديد بعيد عن مجال الفن وهو عبارة عن بيع المشروبات الساخنة في الشارع .

فظهر كريم الحسيني في الفيديو وهو يقف بأحد الشوارع أمام سيارة متنقلة ويقوم بإعداد المشروبات الساخنة .

وكتب الفنان المصري في تعليقه على المقطع معربا عن سعادته بعمله : ” مشروعي الجديد .. الشغل مش عيب .. حلمك ملوش تاريخ صلاحية ” .