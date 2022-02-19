كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 02:57 مساءً - أعلن الفنان ” كريم الحسيني ” في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن بدئه لمشروع جديد بعيد عن مجال الفن وهو عبارة عن بيع المشروبات الساخنة في الشارع .
فظهر كريم الحسيني في الفيديو وهو يقف بأحد الشوارع أمام سيارة متنقلة ويقوم بإعداد المشروبات الساخنة .
وكتب الفنان المصري في تعليقه على المقطع معربا عن سعادته بعمله : ” مشروعي الجديد .. الشغل مش عيب .. حلمك ملوش تاريخ صلاحية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يتجه لبيع المشروبات الساخنة في الشارع من أجل تحسين دخله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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