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براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئت النجمة العالمية أنجلينا جولي بدعوى قضائية أقامها ضدها زوجها السابق الممثل الأميركي الشهير، براد بيت، بعدما باعت حصتها في مصنع يملكانه في فرنسا لرجل أعمال روسي.

وشكا بيت في دعواه قيام أنجلينا ببيع حصتها في المصنع دون أن تبلغه رسمياً، وطالب بإلغاء الاتفاق التي أبرمته جولي (46 عاماً)، مع رجل الأعمال الروسي، مؤكداً حقه في التعويض المالي.

وذكر أنه وجولي عندما كانا متزوجين اشتريا المصنع عام 2008، مقابل 28.4 مليون دولار، وساهمت أنجيلنا جولي بنحو 40% من التمويل.. وذكر أنه بذل جهداً كبيراً في تحسين وضع المصنع، وجعله مدراً للأرباح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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