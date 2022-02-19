هيفاء وهبي بإطلالة جريئة والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورا منها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة جريئة وأنيقة.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "كيوت، اللوك كله على بعضه كتير كتير حلو، يا ربي وش هالجمال، ما أقدر على هالحلاوة والله، كتير حبيت لوكك، كتير حبيت جمالك، أميرتي، مستحيل فيه بجمالك".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن أخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.